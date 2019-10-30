ФК "Динамо" победил "Шахтер" в дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Украины

ТАСС, 30 октября. Киевский футбольный клуб "Динамо" дома победил донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время победу киевлянам принес гол Дениса Попова, забитый на 109-й минуте. В основное время в составе "Динамо" отличился Сергей Сидорчук (22), у "Шахтера" гол забил Тарас Степаненко (90). На 89-й минуте прямую красную карточку получил игрок "Динамо" Виталий Шепелев, на 94-й минуте за вторую желтую карточку был удален Степаненко.

Соперник "Динамо" по четвертьфиналу Кубка Украины определится позднее.

"Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, набрав 34 очка в 12 матчах, "Динамо" располагается на втором месте (24 очка). В 13-м туре "Шахтер" на выезде сыграет с львовскими "Карпатами" в субботу, киевляне примут "Львов" в воскресенье. В Лиге чемпионов "Шахтер" занимает третье место в группе С, набрав четыре очка после трех туров, в четвертом туре донецкий клуб на выезде сыграет с загребским "Динамо" 6 ноября. Киевское "Динамо" занимает второе место в группе В в Лиге Европы, имея в активе 5 очков после трех туров, в четвертом туре киевляне на выезде встретятся с "Копенгагеном" 7 ноября.