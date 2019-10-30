Дыбленко: серия тяжелых игр сплачивает коллектив хоккейного клуба СКА

В среду СКА со счетом 3:2 по буллитам переиграл подмосковный "Витязь" и одержал вторую победу подряд. Ранее команда из Санкт-Петербурга потерпела пять поражений подряд.

"Команде нужно пройти через тяжелые игры, они сплачивают нас, уже легче дышится. Видимо, нам нужно пройти через это, мы много давим, много бросаем, но шайба не заходит в ворота. Мы в последнее время часто первыми пропускаем, но взяли все в свои руки, продолжили играть. Мы создаем много моментов, но пока шайба не идет в ворота, сегодня сопернику не давали вообще ничего сделать, кроме первого периода, давили их, больше играли в атаке", - отметил Дыбленко.

Вратарь "Витязя Илья Ежов подчеркнул, что несмотря на пять поражений подряд у команды нет игрового спада. "Думаю, что у нас был хороший шанс на победу, мы должны быть рады очку со СКА, но все равно надо двигаться вперед. На спад в игре не похоже, команда хорошо играет, чуть-чуть не хватило. Если бы выиграли, все бы говорили, что спад закончился", - сказал Ежов.

СКА располагается на втором месте в Западной конференции, имея в активе 30 очков после 25 матчей. "Витязь" занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 32 очка после 23 матчей. В следующем туре СКА примет ярославский "Локомотив" в субботу, в тот же день "Витязь" дома сыграет с череповецкой "Северсталью".