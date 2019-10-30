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Еврокубки

Боломбой: БК ЦСКА не был похож на себя в матче с "Олимпиакосом" и справедливо проиграл

Встреча Евролиги завершилась победой греческого клуба со счетом 84:79
Джоэл Боломбой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Джоэл Боломбой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА не был похож сам на себя в матче Евролиги с "Олимпиакосом" и справедливо проиграл. Такое мнение ТАСС высказал центровой армейцев Джоэл Боломбой.

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Московский ЦСКА проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 79:84 в домашнем матче Евролиги в среду.

"Сегодня мы не были похожи на себя. С такой игрой, какую мы показали сегодня, победить невозможно, мы недостаточно бились, были слабы ментально и потерпели поражение, - сказал Боломбой. - Сегодня мы вышли в майках в поддержку [Уилла] Клайберна (баскетболист ЦСКА получил травму колена и выбыл на длительный срок - прим. ТАСС). Возможно, его и не хватило, будем перестраиваться и играть за него тоже".

Действующий победитель Евролиги потерпел первое поражение в текущем сезоне турнира и занимает второе место в таблице (четыре победы, одно поражение), лидирует испанская "Барселона".

В следующем туре ЦСКА встретится с петербургским "Зенитом" в пятницу. "У "Зенита" очень хорошая команда. Они к тому же будут играть дома, нам надо быть хорошо готовыми к предстоящей встрече", - добавил Боломбой.

В Единой лиге ВТБ армейцы располагаются на пятом месте, одержав три победы и потерпев два поражения в пяти турах. В шестом туре ЦСКА примет саратовский "Автодор" 4 ноября.

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