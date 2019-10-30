Три матча 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу пройдут в четверг

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заключительные матчи 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу состоятся в четверг. В этот день пройдут встречи "Оренбург" - "Химки", "Торпедо" - "Балтика" и "Спартак" - "Ростов". По завершении трех этих игр станет известен полный список участников четвертьфиналов национального кубка. В среду в восьмерку сильнейших команд турнира вышли "Урал", "Ахмат", "Шинник", ЦСКА и "Зенит", выбившие из розыгрыша "Арсенал", "Луч", "Нижний Новгород", "Уфу" и "Томь" соответственно. Матчи 1/4 финала состоятся в марте 2020 года.

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В центральном матче 1/8 финала встретятся московский "Спартак", занимающий седьмое место в Российской премьер-лиге, и "Ростов", идущий вторым. Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена", начало запланировано на 19:30 мск. На предыдущей стадии кубка страны эти клубы, как и все остальные представители РПЛ, проводили матчи на выезде, "Спартак" одержал победу над "Камазом" из Набережных Челнов (2:1), "Ростов" выиграл у саранской "Мордовии" (2:0). Место проведения встречи между красно-белыми и ростовчанами было определено в результате жеребьевки. "Спартак" в конце сентября покинул главный тренер Олег Кононов, команда провела один матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова (гостевое поражение от "Краснодара" со счетом 1:2), после чего в московский клуб пришел бывший наставник немецкого "Шальке" Доменико Тедеско. Вслед за назначением 34-летнего специалиста закончилась неудачная серия из шести поражений в семи матчах. В дебютной игре нового главного тренера красно-белые дома сыграли вничью с "Рубином" (0:0), а на минувших выходных в гостях разгромили "Локомотив" (3:0). "Ростов", который возглавляет бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Карпин, в октябре также провел три матча: в них дончане одержали победы над ЦСКА (3:1) и "Сочи" (2:0), а также в гостях проиграли "Зениту" со счетом 1:6. Для "Спартака" и "Ростова" предстоящий матч станет четвертым в истории в рамках Кубка России. В последней встрече, состоявшейся ровно семь лет назад, дончане одержали победу (0:0, 3:2 - по пенальти). До этого красно-белые дважды были сильнее, в том числе в финале турнира 2003 года. В общей сложности команды провели в российской истории 54 официальных матча - на счету "Спартака" 32 победы, "Ростова" - 11, еще 11 игр завершились вничью. Три клуба ФНЛ и "Оренбург" в борьбе за выход в четвертьфинал В первом матче дня "Оренбург" дома на стадионе "Газовик" встретится с "Химками". Начало игры - 16:00 мск. Для команд эта встреча станет первой в рамках кубка страны, до этого они пять раз встречались в первенстве ФНЛ - на счету подмосковной команды две победы, оренбуржцы были сильнее трижды.