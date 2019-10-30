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Футбол в Англии

"Ливерпуль" победил "Арсенал" по пенальти в матче Кубка лиги, клубы забили 10 голов

Основное время матча завершилось со счетом 5:5

ТАСС, 31 октября. Футбольный клуб "Ливерпуль" на своем поле победил лондонский "Арсенал" в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Основное время матча завершилось со счетом 5:5, в серии пенальти точнее были футболисты "Ливерпуля" - 5:4. В составе "Арсенала" дубль сделал Мартинелли (26-я и 36-я минуты), также мячи у лондонцев забили Лукас Торрейра (19), Эйнсли Мэйтленд-Найлз (54) и Джозеф Уиллок (70). У "Ливерпуля" отличились Джеймс Милнер (43), Алекс Окслейд-Чемберлен (58), Дивок Ориги (62, 90), защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи забил мяч в свои ворота (6). "Ливерпуль" и "Арсенал" сыграли пятый матч в истории Кубка английской лиги, в котором было забито не менее пяти мячей каждым из клубов. Окслейд-Чемберлен, выступавший за "Арсенал" на протяжении шести лет, перешел из лондонского клуба в "Ливерпуль" летом 2017 года.

За последние 66 лет "Ливерпуль" в третий раз пропустил пять и более мячей в домашнем матче во всех соревнованиях, 9 января 2007 года "Ливерпуль" также проиграл "Арсеналу" в матче Кубка английской лиги (3:6), 5 сентября 1953 года "Ливерпуль" уступил "Престону" в матче высшего дивизиона чемпионата Англии (1:5). За последние 12 лет "Ливерпуль" в третий раз пропустил четыре и более мячей на своем поле, во всех этих матчах клубу противостоял "Арсенал". Помимо встречи в 2007 году "Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 4:4 21 апреля 2009 года в матче 33-го тура чемпионата Англии, все четыре мяча забил российский футболист Андрей Аршавин.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги пройдет в четверг, ранее в следующую стадию турнира вышли "Манчестер Сити", "Эвертон", "Лестер", "Колчестер", "Оксфорд Юнайтед" и "Астон Вилла".

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков в 10 матчах, "Арсенал" идет на пятом месте (16 очков). В 11-м туре "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Астон Виллой" в субботу, в тот же день "Арсенал" примет "Вулверхэмптон". В Лиге чемпионов "Ливерпуль" занимает второе место в группе Е (6 очков, три матча), в четвертом туре "Ливерпуль" примет бельгийский "Генк" 5 ноября. В Лиге Европы "Арсенал" лидирует в группе F (9 очков, три матча), в четвертом туре лондонский клуб на выезде сыграет с португальской "Виторией" из Гимарайнша 6 ноября.

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