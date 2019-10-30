"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" и стал последним четвертьфиналистом Кубка лиги

ТАСС, 31 октября. "Манчестер Юнайтед" на выезде переиграл лондонский футбольный клуб "Челси" со счетом 2:1 в заключительном матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В составе гостей дубль сделал Маркус Рэшфорд (25-я и 73-я минуты), первый гол он забил с пенальти. У "Челси" отличился Миши Батшуайи (61).

Жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги пройдет в четверг, ранее в следующую стадию турнира вышли "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Эвертон", "Лестер", "Колчестер" и "Оксфорд Юнайтед".

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков в 10 матчах, "Манчестер Юнайтед" идет седьмым (13 очков). В Лиге чемпионов в группе Н "Челси" располагается на втором месте, набрав 6 очков в трех матчах. В Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" лидирует в группе L, в активе команды 7 очков в трех играх.