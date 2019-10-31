"Вашингтон" и "Хьюстон" провели 3-й по результативности матч без овертайма в истории НБА

ТАСС, 31 октября. "Хьюстон" обыграл "Вашингтон" в гостевом матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 159:158.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 59 очков. Также в его активе 3 подбора и 9 передач. У "Вашингтона" 46 очков набрал Брэдли Бил, сделав также 6 подборов и 8 передач. Защитник гостей Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 17 очков, 10 подборов, 12 передач. Дабл-даблы на счету центрового "Хьюстона" Клинта Капелы (21 очко + 12 подборов), защитника хозяев Айзеи Томаса (17 очков + 10 передач) и центрового Томаса Брайанта (13 очков + 12 подборов).

Харден набрал более 50 очков в матче НБА в шестом сезоне подряд. По этому показателю он занимает второе место. Лидирует Уилт Чемберлен, на счету которого 10 подряд таких сезонов (1959-1969).

В сумме команды набрали 317 очков. Матч занимает третье место в списке самых результативных в истории НБА, если учитывать игры, которые закончились в основное время. В 1990 году "Голден Стэйт" обыграл "Денвер" со счетом 162:158 (320 в сумме), в 1984 году "Денвер" победил "Сан-Антонио" - 163:155 (318). Если учитывать матчи с овертаймами, то эта игра занимает девятое место в списке самых результативных. Лидирует встреча "Детройт" - "Денвер" - 186:184 (370), где было три овертайма.

"Хьюстон" занимает восьмое место в Западной конференции НБА, одержав три победы и потерпев одно поражение. "Вашингтон" идет десятым на Востоке с одной победой и тремя поражениями. В следующем матче "Хьюстон" 2 ноября сыграет в гостях с "Бруклином", "Вашингтон" на следующий день примет "Миннесоту".