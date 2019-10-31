Передача Дадонова и 27 сейвов Бобровского помогли "Флориде" победить "Колорадо" в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Колтон Севьюр (10-я минута), Александр Барков (53) и Джонатан Юбердо (59, 60). У хозяев отличились Мэттью Ньето (7), Йоонас Донской (20) и Натан Маккиннон (48).

ТАСС, 31 октября. "Флорида" победила "Колорадо" со счетом 4:3 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30. Его партнер по команде нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей, всего на его счету 11 очков (6 шайб + 5 передач) в нынешнем сезоне. В третьем периоде защитник "Колорадо" Никита Задоров применил силовой прием против форварда соперников Джея Гаврилюка, который ударился о борт и не смог продолжить встречу. Судья не зафиксировал нарушения правил, но за канадца вступился нападающий хозяев Драйден Хант, который в итоге был удален с площадки вместе с Задоровым до конца игры за неспортивное поведение.

"Флорида" занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 16 очков в 13 матчах. "Колорадо" идет вторым на Западе с 18 очками в 12 играх. В следующем матче "Флорида" примет "Детройт" 3 ноября, "Колорадо" днем ранее сыграет дома с "Далласом".

В других матчах игрового дня "Коламбус" дома проиграл "Эдмонтону" (1:4), "Сент-Луис" на своем льду победил "Миннесоту" (2:1), "Аризона" уступила в родных стенах "Монреалю" (1:4), "Ванкувер" обыграл в гостях "Лос-Анджелес" (5:3).