Судейский корпус. Объясняем, как считаются оценки в фигурном катании

Для того чтобы в полной мере наслаждаться прокатами любимых фигуристов, крайне желательно хоть немного разбираться в тонкостях закулисья. А именно — в судействе. Без этого будет крайне сложно понять, почему, к примеру, два спортсмена откатались без падений, однако один в итоге оказался выше другого.

Прокаты оценивают две коллегии арбитров — непосредственно судьи и так называемая техническая бригада. На более-менее крупных соревнованиях судей всегда девять, а техбригада, как правило, состоит из трех человек. Каждой категории арбитров соответствуют определенные роли. Спортсмены во всех дисциплинах фигурного катания соревнуются в двух программах — короткой и произвольной. Именно по сумме баллов за два проката и определяется победитель. В свою очередь оценка в каждой из программ складывается из двух категорий — технической и так называемых компонентов, причем каждая из них довольно подробна. Если разобраться в судейских протоколах, можно понять, насколько хорошо фигурист выполнил тот или иной элемент, даже не смотря его выступление. Данная система распределения баллов действует с 2005 года, она пришла на смену менее удобной "шестибалльной". Коэффициенты GOE и их влияние на итоговую оценку Над баллами за технику корпят сразу две коллегии арбитров. Техническая панель в режиме реального времени высчитывает количество оборотов в прыжках, выставляет уровень сложности элементов (дорожек шагов, вращений, поддержек, тодесов, секций паттерна и прочего) от базового до максимального четвертого, а также подмечает основные ошибки. К ним относятся падения, недокруты на прыжковых элементах или же неправильный выбор ребра конька при исполнении лутца и флипа. Внимательный зритель в ходе проката может подметить огрехи в исполнении самостоятельно. Недокрут иногда получается распознать по большому количеству мелкого колотого льда, вылетающего из-под конька спортсмена при приземлении. Чаще всего это верный признак того, что фигурист вынужден был докручивать прыжок уже на льду. Но техническим специалистам, конечно, вычислить ошибку гораздо проще — хотя бы потому, что в их распоряжении имеются видеоповторы.

Итогом работы технических контролеров становится выведение базовой стоимости того или иного элемента. Счет, само собой, ведется не вручную — в методичке Международного союза конькобежцев (ISU) уже прописано, сколько баллов полагается за каждый элемент в соответствии с тем, какого типа были допущены ошибки и были ли допущены вообще. Кроме того, если фигурист упал или же вынужден был прервать прокат по собственной вине, техническая панель сразу же вычитает у него баллы по графе Deductions. К примеру, за одно падение спортсмены сразу получают минус один балл из итоговой оценки, за третье и четвертое — уже минус два, а с пятого и, так сказать, до "победного" — минус три. Затем в дело вступают судьи. Их задача — раздать надбавки или вычесть баллы за каждый элемент в зависимости от качества его исполнения. Все эти баллы в телетрансляции и в итоговых протоколах отображаются в шкале GOE (GOE — Grade of Execution, коэффициент исполнения). Система выведения баллов по этому коэффициенту довольно сложная. Суть ее в следующем — все девять судей расставляют за элемент оценку (не путайте с баллами) от "-5" до "+5". После этого убираются одна худшая и одна лучшая оценки, затем оставшиеся семь чисел — коэффициентов GOE — переводят уже в конкретные баллы в соответствии с базовой стоимостью элемента по таблице ISU, суммируют их и делят на семь. Полученное в результате деления и округленное до сотых число и будет итоговой оценкой по шкале GOE. Затем эти баллы суммируются с базовой стоимостью (или вычитаются из нее), и получается итоговая оценка за элемент.

Описание Протокол проката короткой программы Анны Щербаковой © isu.org

На данном примере представлен судейский протокол проката короткой программы Анны Щербаковой на первом для нее этапе взрослой серии Гран-при в Лас-Вегасе. В нем было почти все, о чем написано выше, так что нагляднее пробника и придумать нельзя. В самом начале фигуристка блистательно исполнила двойной аксель, за что получила положительный GOE (1) в соответствии с выставленными судейскими коэффициентами (2). Надбавки идут к базовой стоимости (3), после чего получается итоговая техническая оценка за элемент (4). Также в протоколе можно заметить, что россиянка выполнила все вращения (5, 6, 7) и дорожку шагов (8) на максимально возможный четвертый уровень сложности. Однако в самом конце дорожки она оступилась и упала, за что получила штраф в один балл по шкале Total deductions (9) и отрицательный GOE (10). Кроме того, техбригада постановила, что Щербакова недокрутила (11) тройной риттбергер в каскаде с тройным лутцем, за что также полагается минус по GOE. Общую техническую оценку можно увидеть здесь (12). Иногда в ходе трансляции баллы по GOE могут меняться в режиме реального времени. Чаще всего это связано с тем, что техническая бригада решила пересмотреть качество исполнения элемента и, например, нашла недокрут на прыжке. Следовательно, баллы по уже выставленным коэффициентам GOE будут другими, так как базовая стоимость прыжков с недокрутами ниже чистых. Компоненты — вотчина неопределенности Дальше судьи берутся за вторую оценку — компоненты. Это именно то, за что фигурное катание часто называют субъективным видом спорта. Арбитры, опираясь на собственное впечатление от выступления, выставляют баллы (от 0 до 10 с разбросом 0,25) по пяти графам — техника катания, владение связующими элементами, артистизм, композиция программы и интерпретация музыки. Как и в случае с GOE, в каждой графе отбрасываются одна лучшая и одна худшая оценки, оставшиеся баллы усредняются и умножаются на специальный коэффициент для выведения общего среднего балла по каждому пункту. После этого оценки по всем пяти графам суммируются, что и дает итоговые баллы за компоненты. Коэффициент в женском одиночном катании для короткой программы составляет 0,80, для произвольной — 1,60. У мужчин 1,00 В короткой и 2,00 В произвольной. В парном катании коэффициент соответствует женской "одиночке", а в танцах на этот счет свои правила. В ритм-танце компонентный коэффициент составляет 0,80, в произвольном — 1,20.

Описание Протокол произвольной программы Алины Загитовой © isu.org

Здесь представлен протокол произвольной программы Алины Загитовой с победного для нее чемпионата мира в Японии. Общая оценка россиянки за компоненты значится здесь (1), с полной картиной выставленных баллов можно ознакомиться в этом блоке (2). Обратите внимание, что один из арбитров оценил артистизм олимпийской чемпионки на максимальные 10 баллов (3). Никто больше на том турнире таких оценок не получал. Большинство споров относительно оценок в фигурном катании сводятся именно к компонентам. Конкуренцию им могут составить разве что недокруты на прыжках. Но если последнее хоть как-то можно доказать или же оспорить в соответствии с четкими критериями, то баллы за компоненты остается только принять и смириться, потому что строгих критериев тут нет вовсе. За исключением техники скольжения и владения связующими элементами, но и их каждый арбитр трактует по своему усмотрению. Часто арбитры при выставлении баллов за компоненты руководствуются не только впечатлениями от проката, но и титулами конкретного спортсмена, принадлежностью к определенной национальной федерации, сложностью технического контента. А в иных случаях — еще целым рядом субъективных факторов, противоречащим всем остальным.

Из-за этого часто возникают неоднозначные ситуации, рациональных объяснений которым просто не существует. К примеру, в нынешнем сезоне чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, исполняющая аж три тройных акселя в двух программах, получает одни из самых низких компонентов во всем мировом топе. Почему? Отчасти из-за того, что в прокатах россиянки действительно не очень много хореографических изысков и связующих элементов между прыжками. Но это лишь одна сторона медали, однако другой, по мнению судей, не существует в принципе. Также болельщики часто вменяют в вину судьям искусственное раздувание компонентной оценки ведущих фигуристов в первый сезон после выхода из юниоров — дескать, вторая оценка у отдельных спортсменок растет слишком уж быстро. Так, к примеру, было у Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Рики Кихиры. Вероятно, это же ждет и вчерашних юниорок из группы Этери Тутберидзе Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную. Эта претензия справедлива, с чем это связано — большой вопрос.

На эту тему Безупречная Александра. Еще немного, и Трусова может превзойти мужские рекорды