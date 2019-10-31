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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко не исключил, что может возобновить карьеру

В последний раз он выходил на ринг 29 апреля 2017

ТАСС, 31 октября. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко заявил, что может возобновить спортивную карьеру ради установление нового рекорда. Комментарий 43-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

В последний раз Кличко выходил на ринг 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и IBF. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Могу ли я вернуться? Держу этот вариант. Нет, я не собираюсь возвращаться ради того, чтобы просто сломать кому-то челюсть, я могу вернуться ради рекорда - вот это круто. Джорджу Форману было 45 лет, как мне кажется, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение", - сказал Кличко.

Американец Джордж Форман, выступавший в тяжелом весе, в возрасте 46 лет во второй раз защитил титул Всемирного боксерского союза (WBU), победив соотечественника Лу Савариза решением судей.
Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году. Всего он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) и потерпел пять поражений. Он владел чемпионскими поясами по версии WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015). Также он признавался чемпионом мира по боксу по версии журнала The Ring (2009-2015). В его активе золотая медаль Олимпийских игр (1996) и серебряная награда чемпионата Европы (1996) в весовой категории свыше 91 кг.

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Бокс
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