Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко не исключил, что может возобновить карьеру

ТАСС, 31 октября. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко заявил, что может возобновить спортивную карьеру ради установление нового рекорда. Комментарий 43-летнего спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

В последний раз Кличко выходил на ринг 29 апреля 2017 года против британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и IBF. Украинец проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Могу ли я вернуться? Держу этот вариант. Нет, я не собираюсь возвращаться ради того, чтобы просто сломать кому-то челюсть, я могу вернуться ради рекорда - вот это круто. Джорджу Форману было 45 лет, как мне кажется, когда он стал чемпионом, и это действительно прекрасное достижение", - сказал Кличко.

Американец Джордж Форман, выступавший в тяжелом весе, в возрасте 46 лет во второй раз защитил титул Всемирного боксерского союза (WBU), победив соотечественника Лу Савариза решением судей.

Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году. Всего он провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) и потерпел пять поражений. Он владел чемпионскими поясами по версии WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015). Также он признавался чемпионом мира по боксу по версии журнала The Ring (2009-2015). В его активе золотая медаль Олимпийских игр (1996) и серебряная награда чемпионата Европы (1996) в весовой категории свыше 91 кг.