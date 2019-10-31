На Ставрополье пройдет забег по шести горам

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Большой забег "Охота на лис" пройдет на Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край) 23 ноября. Спортсмены пробегут по шести горам, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации Железноводска.

"Спортивный маршрут соединит воедино сразу шесть гор курортного региона - Железную, Развалку, Бештау, Бык, Машук и Змейку", - говорится в сообщении.

Инициатор спортивной акции марафонец Игорь Манжос, на которого ссылается пресс-служба, рассказал, что главная особенность забега в том, что присоединиться к нему можно будет в любой точке маршрута, а интерактивный трекер участники будут отслеживать в соцсетях. По данным пресс-службы, всего спортсмены пробегут 100 км, на что затратят чуть более 20 часов.

Организатор акции на своей официальной странице в сети Instagram сообщил, что точный маршрут будет известен за неделю до старта: откуда старт, нумерация гор, по часовой или против часовой стрелки будут бежать.

Манжос представит Ставропольский край на большом марафоне в Сочи, который состоится 2-3 ноября. Спортсмены со всего мира пробегут 42,2 км.