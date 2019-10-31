Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Поле для регби построят в Екатеринбурге перед Универсиадой 2023 года

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Поле для проведения матчей по регби планируется построить в Екатеринбурге для проведения летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщил в четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пленарном заседании Всемирного дня городов ООН-Хабитат в Екатеринбурге.

"Деревня Универсиады будет построена неподалеку от конгресс-холла. Мы планируем разместить более 200 тыс. квадратных метров жилых площадей, медицинский центр, дворец водных видов спорта, поле для регби и другую инфраструктуру для жизни", - сказал он.

Куйвашев добавил, что после поведения соревнований новые объекты будут отданы под студенческий кампус и корпуса, что станет основой для формирования нового современного микрорайона города.

Екатеринбург примет Универсиаду летом 2023 года. Во время Универсиады город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это "УГМК-Арена", центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Вяхирева вошла в расширенный состав сборной России по гандболу на ЧМ
Всего в состав команды вошло 28 спортсменок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС