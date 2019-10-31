Поле для регби построят в Екатеринбурге перед Универсиадой 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Поле для проведения матчей по регби планируется построить в Екатеринбурге для проведения летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщил в четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пленарном заседании Всемирного дня городов ООН-Хабитат в Екатеринбурге.

"Деревня Универсиады будет построена неподалеку от конгресс-холла. Мы планируем разместить более 200 тыс. квадратных метров жилых площадей, медицинский центр, дворец водных видов спорта, поле для регби и другую инфраструктуру для жизни", - сказал он.

Куйвашев добавил, что после поведения соревнований новые объекты будут отданы под студенческий кампус и корпуса, что станет основой для формирования нового современного микрорайона города.

Екатеринбург примет Универсиаду летом 2023 года. Во время Универсиады город планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут на 18 сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это "УГМК-Арена", центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта.