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Массовый спорт

Алексей Касатонов стал генеральным директором Ночной хоккейной лиги

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что для него это большая честь и ответственность

ТАСС, 31 октября. Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов избран генеральным директором Ночной хоккейной лиги.

"Для меня это большая честь и ответственность - стать руководителем такого масштабного проекта. У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются. За последние годы НХЛ сделала немало для популяризации и развития любительского хоккея, и я намерен применить весь мой опыт, все накопленные за долгие годы знания для того, чтобы еще больше раскрыть неисчерпаемый потенциал самого народного вида спорта России", - сказал Касатонов.

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