Алексей Касатонов стал генеральным директором Ночной хоккейной лиги

ТАСС, 31 октября. Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов избран генеральным директором Ночной хоккейной лиги.

"Для меня это большая честь и ответственность - стать руководителем такого масштабного проекта. У нашей страны есть богатый опыт развития массового спорта, и я очень рад, что сегодня эти традиции возрождаются. За последние годы НХЛ сделала немало для популяризации и развития любительского хоккея, и я намерен применить весь мой опыт, все накопленные за долгие годы знания для того, чтобы еще больше раскрыть неисчерпаемый потенциал самого народного вида спорта России", - сказал Касатонов.