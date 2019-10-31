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Летние паралимпийские виды спорта

Паралимпийские комитеты России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

От российской стороны соглашение подписал президент ПКР Владимир Лукин

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным паралимпийским комитетом Китая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписание соглашения состоялось в Москве в ходе международной выставки "ИнваЭкспо" в рамках национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии". От российской стороны соглашение подписал президент ПКР Владимир Лукин.

В августе 2016 года ПКР был лишен членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

Теги
РоссияКитайЛукин, Владимир ПетровичЛетние паралимпийские виды спорта
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