Гендиректор ФК "Зенит": престиж Кубка России можно поднять только своими руками

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Престиж Кубка России зависит от действий Российского футбольного союза (РФС), лиг и выступающих в них клубов, его можно поднять только собственными руками. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Зенит" в среду на "Газпром Арене" обыграл "Томь" (4:0) в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России и вышел в четвертьфинал турнира. Команда не доходила до этой стадии с сезона-2015/16, когда завоевала трофей, обыграв в финале ЦСКА (4:1). До этой встречи команды из Санкт-Петербурга и Томска встречались в рамках национального кубка один раз - в сезоне-2007/08 сине-бело-голубые в четвертьфинале уступили в серии послематчевых пенальти - 3:4 (в основное и дополнительное время команды не забили ни одного гола).

"Естественно, анализировалось и прошлое, и сегодняшняя ситуация, и будущее, - сказал Медведев. - Мы очень серьезно готовились, также, как к матчам чемпионата и Лиги чемпионов. Привлекли всех ребят, которые были готовы играть. Забили красивые голы, Александр Васютин (вратарь "Зенита", перешедший в клуб из Санкт-Петербурга летом 2019 года из норвежского клуба "Сарпсборг 08" - прим. ТАСС) дебютировал в официальном матче, теперь будем двигаться дальше".

"У нас задача: побеждать на всех трех фронтах - это и чемпионат России, и Лига чемпионов, и, конечно же, Кубок России, - продолжил гендиректор "Зенита". - Получается очень интересная сетка; следующая игра с "Ахматом", непростым соперником. Вот говорят о престиже этого соревнования, а престиж можно поднять только собственными руками - и РФС, и лиг, и клубов. Думаю, наш кубок, с учетом истории, заслуживает не меньшего веса, чем Кубок короля в Испании".

"Зенит" является трехкратным обладателем Кубка России. Помимо сезона-2015/16 команда из Санкт-Петербурга выигрывала этот трофей в 1999 и 2010 годах. По числу побед в турнире сине-бело-голубые делят со "Спартаком" третье место, больше них национальный кубок выигрывали ЦСКА (семь раз) и "Локомотив" (восемь).