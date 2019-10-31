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Финалы футбольных еврокубков

ФК "Зенит" готов помочь Казани в случае успеха заявки на проведение Суперкубка УЕФА

Этот матч может пройти на стадионе "Казань-Арена" в 2022 или 2023 году

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Зенит" готово помочь Казани в случае успеха заявки города на проведение Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

28 октября Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году в Казани на стадионе "Казань-Арена". Список всех городов-кандидатов будет опубликован пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после получение заявочных документов от всех ассоциаций, которые заинтересованы в проведении матча. Предполагаемые даты проведения матчей - 10 августа 2022 года и 16 августа 2023 года.

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"Мы открыты для обмена опыта со всеми, и сами его перенимаем. Здесь мелочей нет, очень часто это искусство управления, а не дополнительные финансовые затраты, - сказал Медведев. - В случае успеха [заявки Казани] обязательно будем помогать".

"Казань уже принимала международные соревнования высочайшего уровня - и чемпионат мира по футболу, и чемпионат мира по водным видам спорта. Это очень доброжелательное и гостеприимное место, болельщикам там нравится. Думаю, Казань - это очень хороший кандидат", - добавил гендиректор "Зенита".

Опыт проведения международных турниров в Санкт-Петербурге и Казани

Домашний стадион "Зенита", вместимость которого составляет 67 800 зрителей, был открыт в 2017 году. За это время "Газпром Арена" приняла четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финал, и семь игр чемпионата мира 2018 года, включая один из полуфиналов и встречу за третье место. Летом 2020 года на этом стадионе будут сыграны три матча группового турнира и один из четвертьфиналов чемпионата Европы, а в 2021 году в Санкт-Петербурге состоится финал Лиги чемпионов.

"Казань-Арена" была открыта в 2013 году. Ее вместимость составляет 45 379 зрителей. На стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. С 1998 по 2012 год Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2020 году матч пройдет на стадионе "Драгау" в португальском Порту, в 2021-м - на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).

Теги
Медведев, Александр ИвановичФиналы футбольных еврокубков
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