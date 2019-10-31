Биатлонистка Васильева во время дисквалификации планирует работать фитнес-инструктором

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Маргарита Васильева во время отбывания 18-месячной дисквалификации планирует работать фитнес-инструктором. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменки Людмила Панова.

Васильева в сентябре была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Причиной стал пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период в течение 12 месяцев. Вернуться в спорт она сможет в марте 2021 года.

"Ей сразу предложили стать фитнес-инструктором, но она отказалась, посчитала, что еще не готова. Сначала ей надо получить необходимые знания, войти в колею. Посмотрим, думаю, в ближайшие месяцы она трудоустроится, с этим ей лучше не затягивать", - сказала Панова.

"Это будет очень удобно для нее в плане занятости, наличия свободного времени, она сможет спокойно тренироваться", - добавила она.

По словам тренера, Васильева пошла на специальные курсы, которые позволят ей стать сертифицированным специалистом в области фитнеса. "Сейчас ей нашли инструктора, чтобы она под его руководством проходила практику", - заметила собеседница агентства.

Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в возрасте 29 лет. В минувшем сезоне она дебютировала в Кубке мира. На этапе в немецком Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете. В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.