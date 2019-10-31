Лукин: паралимпийские комитеты России и Китая успешно сотрудничают в рамках МПК

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) на данный момент работает с Национальным паралимпийским комитетом Китая в духе взаимного сотрудничества. Об этом ТАСС рассказал президент ПКР Владимир Лукин.

В четверг ПКР заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным паралимпийским комитетом Китая.

"С Китаем у нас самое хорошее сотрудничество. Мы осуществляем сотрудничество в рамках Международного паралимпийского комитета (МПК), консультируемся по поводу того, что там происходит, советуемся друг с другом, занимаем довольно близкие позиции по многим вопросам. Что касается двусторонних отношений, то у нас существуют некоторые программы, наши тренеры в Китае работают. Надеемся, что и китайские тренеры будут нам помогать", - отметил Лукин.

"Мы находимся в начале пути, в этом деле возникают проблемы, потому что мы не только друзья, но и конкуренты, поэтому каждая сторона хочет чему-то научиться. Но мы стараемся, чтобы это было в духе взаимного сотрудничества, чтобы никто не пострадал и все выиграли. У нас также есть сотрудничество с регионами, и оно, конечно, будет увеличиваться, потому что приближается китайская Паралимпиада, они сейчас активно готовятся, чтобы хорошо там выступить, и мы тоже хотим достичь успеха. Так что тут у нас существует органическое единство и товарищеское, честное спортивное соперничество", - добавил глава ПКР.

В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основании выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.