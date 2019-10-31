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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Лукин: МПК дал позитивную оценку выполнению критериев восстановления ПКР

По словам главы Паралимпийского комитета России, проблемы РУСАДА организацию не касаются
Президент ПКР Владимир Лукин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент ПКР Владимир Лукин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) положительно оценил выполнение Паралимпийским комитетом России (ПКР) критериев по восстановлению. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

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"МПК и его президент Эндрю Парсонс очень высоко и позитивно оценивают роль ПКР в выполнении той программы, которая была нам предложена. Он подчеркивает, что из 67 пунктов 66 ПКР выполнил. Один касается не нас, а государственных органов, здесь существуют различные проблемы, но нас они не касаются. Поэтому никаких вопросов на последнем заседании в Бонне, которые нас каким-то образом задели бы или вызвали изменения решений о нашем приглашении участвовать, не было", - отметил Лукин.

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана WADA в первой половине 2019 года. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы были предоставлены 8 октября. Российские эксперты и WADA должны были обсудить этот вопрос 23 октября, но в итоге встреча была перенесена на неопределенный срок.

"Проблемы РУСАДА нас не касаются, у нас с РУСАДА нормальные отношения, они очень хорошо и активно нас проверяют, проводят программу тестирования. Мы им благодарны за это. У нас нет вопросов к РУСАДА, но у них имеются проблемы с WADA", - сказал Лукин.

Теги
РоссияЛукин, Владимир ПетровичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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