Щербаком интересуются несколько клубов КХЛ и один из Швейцарии

ТАСС, 31 октября. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также один клуб из Швейцарии проявляют интерес к нападающему Никите Щербаку. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

В четверг Щербак по обоюдному согласию сторон расторг контракт с омским "Авангардом". 28 октября "Авангард" поместил игрока на драфт отказов, но ни один клуб лиги не заинтересовался контрактом хоккеиста.

"Вариантов продолжения карьеры несколько, начиная от России и заканчивая Швейцарией. Сейчас выбираем, несколько клубов КХЛ проявляют реальный интерес. Согласовываем все детали с каждым клубом, а потом уже пусть игрок выбирает сам, где ему будет комфортнее и полезнее, туда пусть и идет. Также со мной вышел на связь один клуб из Швейцарии", - рассказал Исаков.

Агент отметил, что президент и главный тренер "Авангарда" не были заинтересованы в расторжении контракта. "Пришел какой-то новый сотрудник, и первое, что он сделал, - попросил освободить место Щербака. Это решение не Максима Сушинского или тренера [Боба Хартли], это решение нового сотрудника, который вчера пришел, а сегодня выгнал", - сказал Исаков.

Щербак перешел в "Авангард" летом, подписав трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, в которых набрал 6 очков (2 шайбы + 4 результативных передачи). До этого форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Щербак был выбран на драфте НХЛ 2014 года под 26-м номером "Монреалем". В декабре 2018 года клуб поместил его на драфт отказов, откуда его забрал "Лос-Анджелес". Всего в НХЛ Щербак провел 37 матчей, набрав 8 очков (6+2).