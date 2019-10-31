Четыре вида спорта войдут в программу зимних Любительских игр в Удмуртии

ТАСС, 31 октября. Программа первых Всероссийских зимних спортивных игр среди любителей, которые пройдут в Удмуртии с 21 по 26 февраля 2020 года, будет включать в себя четыре вида спорта - керлинг, лыжные гонки, сноуборд и зимний триатлон. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в четверг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации календаря любительских соревнований "Калашников Спорт" 2020 года.

"Надо сказать, что это первые официальные Игры. Первый "подход к снаряду" был в 2018 году, мы при поддержке министра спорта Павла Колобкова провели любительские спортивные игры и абсолютно точно для себя определили, что запрос огромный, участников было более 1,5 тысяч человек. В этот раз Игры будут в феврале, с 21 по 26 февраля. Виды спорта, помимо лыжных гонок, - керлинг, зимний триатлон и сноуборд", - сказал глава Удмуртии.

По его словам, соревнования пройдут в том числе на горных трассах курортов "Чекерил" и "Нечкино". Бречалов надеется, что активное участие в Играх примут представители других регионов. "Очень бы хотелось, чтобы регионы и региональные команды включились в первую очередь, потому что во всем мире проводятся даже Олимпийские игры среди любителей и чемпионаты мира по разным видам спорта. Мы здесь, на мой взгляд, с точки зрения организации отстаем", - добавил глава республики.

По его словам, участие в подобных мероприятиях также положительно влияет на достижение показателей, заложенных в федеральном проекте "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография". "Это огромная ниша и большие возможности для выполнения задач и по национальному проекту - это вовлечение в спорт и ответ на эмоциональный запрос наших спортсменов-любителей", - добавил Бречалов.

Первые неофициальные Игры прошли в Ижевске в 2018 году. В течение трех дней на старт вышли более 1,5 тыс. спортсменов, которые состязались в триатлоне, лыжных гонках, керлинге, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, биатлоне.