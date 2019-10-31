Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Итоговый турнир WTA

Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Встреча третьего тура красной группы завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу австралийки
Эшли Барти EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
Описание
Эшли Барти
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

ТАСС, 31 октября. Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Петру Квитову в матче третьего тура красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 23-летней австралийки, которая посеяна на турнире под первым номером, Квитова имеет шестой номер посева. Спортсменки встречались в седьмой раз, в третий раз победила Барти. 

Барти одержала две победы и потерпела одно поражение на турнире, она занимает первое место в красной группе и гарантировала себе выход в полуфинал. Квитова потерпела три поражения в трех матчах и покинула турнир.

Позднее в четверг пройдет встреча между швейцаркой Белиндой Бенчич (7) и нидерландской теннисисткой Кики Бертенс, которая ранее на турнире заменила выбывшую из-за травмы японку Наоми Осаку (3). Победительница получит вторую путевку в плей-офф.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.

Теги
Итоговый турнир WTA
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Пловец Морозов рассчитывает победить на всех дистанциях на этапе Кубка мира в Казани
Соревнования пройдут с 1 по 3 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС