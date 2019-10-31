Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

ТАСС, 31 октября. Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Петру Квитову в матче третьего тура красной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 23-летней австралийки, которая посеяна на турнире под первым номером, Квитова имеет шестой номер посева. Спортсменки встречались в седьмой раз, в третий раз победила Барти.

Барти одержала две победы и потерпела одно поражение на турнире, она занимает первое место в красной группе и гарантировала себе выход в полуфинал. Квитова потерпела три поражения в трех матчах и покинула турнир.

Позднее в четверг пройдет встреча между швейцаркой Белиндой Бенчич (7) и нидерландской теннисисткой Кики Бертенс, которая ранее на турнире заменила выбывшую из-за травмы японку Наоми Осаку (3). Победительница получит вторую путевку в плей-офф.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал.

Итоговый турнир проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету американки Мартины Навратиловой (8). Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). Соревнования завершатся 3 ноября, призовой фонд турнира составляет $14 млн.