Колобков: Россия в случае необходимости даст WADA новые пояснения по базе лаборатории

В ночь на вторник WADA сообщило о предоставлении Министерством спорта РФ и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) дополнительных ответов на ряд вопросов по теме изменений, которые были обнаружены в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Российские эксперты и WADA должны обсудить этот вопрос на совместной встрече, которая изначально планировалась на 23 октября, но в итоге была перенесена на неопределенный срок.

"По этому вопросу еще рано говорить. Уже много раз в прессе была ложная, непроверенная информация. Когда такая встреча состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас еще рано. Первый шаг мы сделали - дополнительно представили всю необходимую информацию. WADA в своем пресс-релизе сообщило, что департамент расследований ее сейчас изучает. Это большая информационная база, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов", - сказал Колобков.

"Если понадобятся еще какие-нибудь комментарии, пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно дадут", - добавил он.

WADA рассчитывает, что встреча экспертов состоится до конца ноября. По ее итогам комитет по соответствию WADA сформирует рекомендацию исполкому организации о целесообразности применения санкций к РУСАДА.

История вопроса

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. При этом перед российской стороной был поставлен ряд условий. Она должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые были опечатаны в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием.

Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что это требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставило WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях.