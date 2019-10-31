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Глава Минстроя и губернатор Свердловской области дали старт строительству "УГМК-Арены"

Строительство будет завершено к 30 июня 2022 года
Гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Департамент информационной политики Свердловской области
Описание
Гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын дали старт строительству ледового дворца "УГМК-Арена", который будет возведен на месте снесенной в Екатеринбурге телебашни.

"Екатеринбург давно созрел для такой арены. Мы посмотрели эскизы, важно, что появится не только арена, но и благоустройство вокруг", - сказал Якушев.

В 2023 году Екатеринбург примет летнюю Универсиаду. "Эта площадка станет одной из основных для проведения финалов Универсиады в 2023 году", - уточнил Куйвашев.

Козицын уточнил, что строительство будет завершено к 30 июня 2022 года.

Площадь "УГМК-Арены" составит почти 100 тыс. квадратных метров, высота внутреннего пространства будет достигать 27 метров. Здание будет эллипсовидной формы и займет территорию в пять гектаров. Снаружи ледовая арена будет иметь сетчатый металлический каркас медного оттенка. Ледовый дворец сможет вместить от 12 до 15 тыс. человек.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
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