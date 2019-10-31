Кубок имени Кулаковой по лыжным гонкам в Удмуртии будет состоять из пяти этапов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Кубок по лыжным гонкам, который состоится в 2020 году в Удмуртии в честь четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой, будет состоять из пяти этапов, в том числе международного марафона. Об этом рассказал генеральный директор оператора спортивных стартов "Калашников Спорт" Алексей Выстребов в четверг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации календаря любительских соревнований региона.

"У нас в республике не менее популярны [чем биатлон] лыжные гонки, их популярность растет с каждым годом. Кубок по лыжным гонками имени Галины Алексеевны Кулаковой будет состоять из пяти этапов, финальным будет международный лыжный марафон", - сказал Выстребов.

По его словам, в январе любители смогут принять участие в рождественской лыжной гонке по освещенной трассе, а также в студенческих соревнованиях. "Это позволит нам вовлечь больше студентов, что является для нас приоритетной задачей", - добавил Выстребов.

В феврале и марте пройдут Гонка всех влюбленных и весенняя гонка "Кечсин", что в переводе с удмуртского языка означает "подснежник". "Финал - это международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой. С этого года мы с гордостью заявляем, что марафон входит в престижную серию Russialoppet (объединяет крупнейшие лыжные марафоны на всей территории России. - прим ТАСС)", - уточнил гендиректор.

В прошлом году в марафоне имени Кулаковой в Удмуртии приняли участие около 600 спортсменов, в том числе из Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Омской, Московской областей, Татарстана и Москвы.