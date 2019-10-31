Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Глава FINA: вероятность переноса ЧМ-2023 по водным видам спорта в Казань сохраняется

Казань получила право провести ЧМ-2025
Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе
© Артем Коротаев/ТАСС

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Возможность переноса чемпионата мира 2023 года по водным видам спорта из Катара в Казань сохраняется. Об этом сообщил журналистам в четверг президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Казани было принято в июле на заседании бюро FINA. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в июле сообщал ТАСС, что Казань готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года и примет турнир, если в этом будет заинтересован Катар.

"В 2025 году нас ожидает чемпионат мира по плаванию [в Казани], который, возможно, пройдет в 2023 году. Сейчас этот вопрос по дате уточняется, но, несомненно, он пройдет на самом высоком уровне", - сказал Маглионе.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.

Теги
РоссияТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ММА
Президент UFC заявил о разработке боя между Макгрегором и Серроне
Поединок должен состояться в легком весе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС