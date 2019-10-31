Глава FINA: вероятность переноса ЧМ-2023 по водным видам спорта в Казань сохраняется

КАЗАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Возможность переноса чемпионата мира 2023 года по водным видам спорта из Катара в Казань сохраняется. Об этом сообщил журналистам в четверг президент Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе.

Решение о проведении чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Казани было принято в июле на заседании бюро FINA. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в июле сообщал ТАСС, что Казань готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года и примет турнир, если в этом будет заинтересован Катар.

"В 2025 году нас ожидает чемпионат мира по плаванию [в Казани], который, возможно, пройдет в 2023 году. Сейчас этот вопрос по дате уточняется, но, несомненно, он пройдет на самом высоком уровне", - сказал Маглионе.

Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.