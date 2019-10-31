Сборная Чечни дебютирует в чемпионате России по парусному спорту

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Сборная Чеченской Республики "Ахмат" впервые примет участие в чемпионате России по парусному спорту. Регата состоится в Сочи с 1 по 3 ноября, сообщила в четверг пресс-служба федерации парусного спорта региона.

"Команда "Ахмат" впервые принимает участие в чемпионате России. Эти соревнования считаются одними из самых престижных после Национальной парусной лиги, здесь выступают лучшие из лучших яхтсменов. Конечно же, на таком уровне будет сложно соревноваться", - приводит пресс-служба слова президента федерации парусного спорта Чечни Хасана Хаджиева.

Отмечается, что в регате представлены 24 команды.

В Сочи также проходят учебные сборы детской парусной команды "Ахмат". Воспитанники Федерации парусного спорта Чеченской Республики под руководством наставников впервые тренируются на открытой воде на яхтах класса "Оптимист".