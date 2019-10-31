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Сборная Чечни дебютирует в чемпионате России по парусному спорту

Регата состоится в Сочи с 1 по 3 ноября

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Сборная Чеченской Республики "Ахмат" впервые примет участие в чемпионате России по парусному спорту. Регата состоится в Сочи с 1 по 3 ноября, сообщила в четверг пресс-служба федерации парусного спорта региона.

"Команда "Ахмат" впервые принимает участие в чемпионате России. Эти соревнования считаются одними из самых престижных после Национальной парусной лиги, здесь выступают лучшие из лучших яхтсменов. Конечно же, на таком уровне будет сложно соревноваться", - приводит пресс-служба слова президента федерации парусного спорта Чечни Хасана Хаджиева.

Отмечается, что в регате представлены 24 команды.

В Сочи также проходят учебные сборы детской парусной команды "Ахмат". Воспитанники Федерации парусного спорта Чеченской Республики под руководством наставников впервые тренируются на открытой воде на яхтах класса "Оптимист".

Теги
РоссияСеверный КавказКраснодарский крайСКФОЧечня
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