"Сибирь" одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА

ТАСС, 31 октября. Новосибирская "Сибирь" дома победила ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе новосибирской команды отличились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У ЦСКА шайбу забросил Вей Линден (20).

Новосибирский клуб одержал шестую победу подряд. Последний раз "Сибирь" побеждала ЦСКА 20 октября 2016 года (3:2 Б), уступив в последующих пяти встречах. Армейцы потерпели второе поражение в трех последних матчах и не могут победить в основное время на протяжении трех встреч.

"Сибирь" набрала 32 очка в 22 матчах и занимает третье место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции, записав в актив 37 очков в 23 матчах.

В следующем матче "Сибирь" встретится 3 ноября на выезде с магнитогорским "Металлургом". ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с "Барысом" из Нур-Султана.