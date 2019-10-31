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КХЛ

"Сибирь" одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА

Армейцы потерпели второе поражение в трех последних матчах
Игроки "Сибири" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Игроки "Сибири"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Новосибирская "Сибирь" дома победила ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе новосибирской команды отличились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У ЦСКА шайбу забросил Вей Линден (20).

Новосибирский клуб одержал шестую победу подряд. Последний раз "Сибирь" побеждала ЦСКА 20 октября 2016 года (3:2 Б), уступив в последующих пяти встречах. Армейцы потерпели второе поражение в трех последних матчах и не могут победить в основное время на протяжении трех встреч.

"Сибирь" набрала 32 очка в 22 матчах и занимает третье место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции, записав в актив 37 очков в 23 матчах.

В следующем матче "Сибирь" встретится 3 ноября на выезде с магнитогорским "Металлургом". ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с "Барысом" из Нур-Султана.

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