Президент UFC заявил о разработке боя между Макгрегором и Серроне

ТАСС, 31 октября. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) может встретиться в следующем бою с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, комментарий Уайта приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал TMZ.

По словам главы промоушена, на данный момент лишь ведутся переговоры о разработке поединка. "Пока что ничего не утверждено, даже и близко. Честно говоря, я пока говорить об этом не хочу, потому что это может случиться, а может и нет. Но мы рассматриваем Серроне", - заявил Уайт.

Также сообщается, что поединок между третьим номером рейтинга Макгрегором и Серроне (5) должен состояться в легком весе. Местом проведения боя может стать Лас-Вегас.

Ранее 31-летний ирландец заявлял, что вернется в ринг 18 января 2020 года. Последний бой бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Макгрегор провел 7 октября, проиграв в четвертом раунде чемпиону UFC в легком весе российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Поединок закончился потасовкой и дисквалификацией ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Серроне принял участие в 50 поединках, выиграл в 36 боях (10 нокаутом), уступил 13 раз, еще один бой был признан несостоявшимся. В последнем бою 14 сентября 36-летний американец уступил техническим нокаутом своему соотечественнику Джастину Гэтжи.