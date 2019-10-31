Гендиректор "Сочи": проект Минспорта по легионерам из ЕАЭС повысит конкуренцию в РПЛ

Согласно проекту Минспорта РФ, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов. В составе "Сочи" выступает один из лучших бомбардиров команды Александр Карапетян из Армении.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Инициатива Министерства спорта РФ не считать легионерами футболистов из всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна повысить конкуренцию в чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Думаю, хуже не будет, это точно, - сказал Рубашко. - Если игроки из ближайшего зарубежья не будут считаться легионерами, клубы, конечно же, будут их рассматривать, чтобы лига была сильнее. Будут приглашать более квалифицированных, мастеровитых и перспективных игроков. Чем больше конкуренция, тем лучше станет футбол".

На вопрос о том, можно ли считать этот проект Минспорта противовесом новому лимиту на легионеров, гендиректор "Сочи" ответил: "Можно считать по-разному. Во всяком случае, игроки смогут реализовать себя в более сильной лиге".

Согласно инициативе, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве. В высшем дивизионе чемпионата России по футболу действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.