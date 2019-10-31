Гендиректор "Сочи": проект Минспорта по легионерам из ЕАЭС повысит конкуренцию в РПЛ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Инициатива Министерства спорта РФ не считать легионерами футболистов из всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна повысить конкуренцию в чемпионате России. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Согласно проекту Минспорта РФ, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами во всероссийских спортивных командных соревнованиях. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее в российских турнирах был отменен статус легионеров для белорусских спортсменов. В составе "Сочи" выступает один из лучших бомбардиров команды Александр Карапетян из Армении.
"Думаю, хуже не будет, это точно, - сказал Рубашко. - Если игроки из ближайшего зарубежья не будут считаться легионерами, клубы, конечно же, будут их рассматривать, чтобы лига была сильнее. Будут приглашать более квалифицированных, мастеровитых и перспективных игроков. Чем больше конкуренция, тем лучше станет футбол".
На вопрос о том, можно ли считать этот проект Минспорта противовесом новому лимиту на легионеров, гендиректор "Сочи" ответил: "Можно считать по-разному. Во всяком случае, игроки смогут реализовать себя в более сильной лиге".
Согласно инициативе, спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в соревнованиях по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве. В высшем дивизионе чемпионата России по футболу действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.
ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.