Загитова провела тренировку этапа Гран-при без падений, Косторная упала с тройного акселя

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 31 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова завершила первую тренировку на этапе Гран-при во французском Гренобле без падений.

17-летней фигуристке удалось чисто исполнить все прыжковые элементы во время "прогона" произвольной программы. Кроме того, Загитова исполняла прыжки и каскады вне тренировочного проката, и они также получились.

Другая российская фигуристка, 16-летняя Алена Косторная, в ходе тренировочного проката произвольной программы упала с тройного акселя. Остальные технические элементы были исполнены с помарками. После этого Косторная не стала продолжать занятие и ушла в подтрибунное помещение. Через некоторое время она вернулась на лед, после чего еще несколько раз попыталась исполнить тройной аксель, но идеального исполнения элемента достичь не удалось.

Загитова и Косторная откроют сезон Гран-при этапом в Гренобле. Для Косторной этап во Франции станет дебютом во взрослом Гран-при. В прошлом сезоне она выиграла юниорский финал серии.

Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября.