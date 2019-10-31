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Серия Гран-при по фигурному катанию

Тренер: падение Косторной на тренировке не связано с качеством льда на этапе Гран-при

Фигуристка во время тренировочного проката произвольной программы упала с тройного акселя, после чего покинула лед, однако через несколько минут вернулась

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 31 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Падение российской фигуристки Алены Косторной с тройного акселя на предстартовой тренировке перед этапом Гран-при во французском Гренобле не было связано с качеством льда. Об этом ТАСС сообщил Сергей Дудаков, главный тренер по прыжкам группы Этери Тутберидзе.

16-летняя Алена Косторная во время тренировочного проката произвольной программы упала с тройного акселя, после чего покинула лед. Однако уже через несколько минут спортсменка вернулась к тренировке, еще несколько раз попыталась исполнить тройной аксель, но идеального исполнения элемента добиться так и не удалось. По мнению нескольких специалистов, наблюдавших за тренировками, виной тому мог оказаться лед, который часто оказывается слишком мягким для выполнения сложных элементов.

"Лед на арене хороший, все в порядке, - заверил Дудаков. - Это был технический нюанс, все хорошо".

Ранее российская спортсменка дважды исполнила тройной аксель на турнире "Финляндия трофи" - первый она прыгнула в каскаде с двойным тулупом, второй сольно, однако выполнила его с недокрутом. Тройной аксель является одним из самых сложных элементов в женском одиночном фигурном катании, в настоящий момент этот прыжок исполняют немногие спортсменки.

Для Косторной этап во Франции станет дебютом во взрослом Гран-при. В прошлом сезоне она выиграла юниорский финал серии. Третий в сезоне этап серии Гран-при в Гренобле пройдет 1-3 ноября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
Загитова провела тренировку этапа Гран-при без падений, Косторная упала с тройного акселя
Этап в Гренобле пройдет с 1 по 3 ноября
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