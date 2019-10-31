Пять клубов РПЛ вышли в четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Определились все четвертьфинальные пары Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20. Борьбу за трофей продолжат пять клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) - "Спартак", ЦСКА, "Зенит", "Ахмат" и "Урал".

Московский "Спартак" встретится со столичным ЦСКА, петербургский "Зенит" - с грозненским "Ахматом", екатеринбургский "Урал" - с ярославским "Шинником", столичное "Торпедо" - с подмосковными "Химками". Встречи запланированы на начало марта 2020 года, "Химки" примут "Торпедо" согласно регламенту ("Торпедо" провело два домашних матча, "Химки" по одному разу сыграли дома и на выезде). Хозяева трех остальных матчей определятся по результатам жеребьевки.

В 1/8 финала "Торпедо" дома переиграло калининградскую "Балтику" со счетом 1:0, "Химки" на выезде оказались сильнее "Оренбурга" (2:1), "Шинник" в гостях в серии пенальти обыграл "Нижний Новгород" (2:2, 3:0 - пен.), "Урал" дома также в серии пенальти нанес поражение тульскому "Арсеналу" (2:2, 5:4 - пен.), ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" (1:0), "Спартак" дома победил "Ростов" (2:1), "Зенит" дома разгромил томскую "Томь" (4:0), грозненский "Ахмат" на своем поле крупно обыграл владивостокский "Луч" (5:1).

Финал Олимп - Кубка России пройдет 13 мая 2020 года. В сезоне-2018/19 трофей завоевал "Локомотив", переиграв в финале "Урал" (1:0).