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Зимние неолимпийские виды спорта

Работы по реконструкции стадиона в Коми для ЧМ по бенди начнутся в этом году

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в 2021 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Работы по реконструкции Центрального стадиона в Сыктывкаре (Республика Коми), чтобы арена смогла принять чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году, начнутся в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам прошедшего в четверг первого заседания организационного комитета по вопросам подготовки и проведения турнира.

В ноябре прошлого года правительство Республики Коми отказалось от строительства Ледового дворца стоимостью в 4,5 млрд рублей для проведения соревнований. Вместо этого было принято решение реконструировать республиканский стадион в Сыктывкаре, на разработку проектно-сметной документации в региональном бюджете 2019 года выделено 50 млн рублей.

"Одним из главных этапов подготовки к чемпионату станет реконструкция Центрального стадиона в Сыктывкаре, где будут проходить игры. Начать работы на объекте планируется в этом году", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что создана специальная дирекция чемпионата, идет конкурс по выбору логотипа и талисмана чемпионата, которые будут утверждены до конца года, ведется работа по разработке сайта мероприятия. "Уже забронированы гостиничные номера, где поселятся спортсмены, судейский корпус и гости. Формируется культурная программа", - рассказал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

До конца года власти планируют сформировать перечень транспорта и возможных его поставщиков, определить места проведения церемоний открытия, закрытия, награждения, разработать билетную программу и определить направления деятельности и численность волонтеров, переводчиков, медицинского персонала и иных специалистов.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре в 2021 году.

Теги
Зимние неолимпийские виды спорта
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