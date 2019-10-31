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Футбол в России

Авен: перспективы ФК "Спартак" будут видны к началу весенней части РПЛ

Московский клуб не проигрывает при новом главном тренере Доменико Тедеско, выиграв два матча и один сыграв вничью

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Нужно подождать начала весенней части чемпионата России по футболу, чтобы говорить о перспективах московского "Спартака". Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Альфа-банка" и болельщик "Спартака" Петр Авен.

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"Спартак" обыграл в 1/8 финала Олимп - Кубка России "Ростов" со счетом 2:1 в третьем матче под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско. Ранее красно-белые при нем в чемпионате сыграли вничью с "Рубином" (0:0) и обыграли "Локомотив" (3:0). Оба мяча во встрече с "Ростовом" забил швед Джордан Ларссон.

"Выиграли, забили два хороших гола. Дубль Ларссона? Я не ждал, приятно удивлен, - сказал Авен. - О перспективах состава, мне кажется, очень рано говорить, нужно подождать как минимум до начала весенней части чемпионата".

"Работа Доменико Тедеско? Пока рано говорить. Выиграли у дубля "Ростова". Что будет - посмотрим", - добавил он.

В 1/4 финала Олимп - Кубка России "Спартак" встретится с ЦСКА. Проведение матчей 1/4 финала запланировано на начало марта. Точные даты игр и хозяева полей будут определены позднее.

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