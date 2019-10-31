Тедеско: ФК "Спартак" старается отталкиваться от своей игры, а не от соперника

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" стараются отталкиваться от своей игры, а не подстраиваться под соперника. Такое мнение на пресс-конференции после матча 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Ростова" высказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Мы отталкиваемся от своей игры, у нас три прекрасных центральных защитника. Но поскольку мы не на первом месте и не лидируем с отрывом в 10 очков, надо думать от игры к игры, и чем больше выиграем, тем больше уверенности у ребят, - сказал Тедеско. - Мы прекрасно отыграли первый тайм, во втором пропустили, и уверенность немного ушла. Нам надо идти от игры к игре".

В 1/4 финала Олимп - Кубка России красно-белые встретятся с ЦСКА, который в матче 1/8 финала обыграл "Уфу" на своем поле (1:0). Проведение матчей 1/4 финала запланировано на начало марта. Точные даты игр и хозяева полей будут определены позднее.