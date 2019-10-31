Игнашевич: футболисты "Торпедо" довольны выходом в четвертьфинал Олимп - Кубка России

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Торпедо" довольны тем, что вышли в четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич.

В четверг "Торпедо" на домашнем поле обыграло калининградскую "Балтику" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. 27 октября команды встречались в рамках 20-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, матч, который прошел в Калининграде, завершился со счетом 1:1.

"В первую очередь, довольны тем, что вышли в четвертьфинал, главный итог сегодняшнего дня - это праздник для игроков и болельщиков. Мы сделали небольшие корректировки по сравнению с игрой в воскресенье, наши планы на сегодняшнюю игру сработали. Кубок [России] - турнир, где любая команда может выиграть. У нас сложная сетка, любой клуб может выйти в финал", - сказал Игнашевич.

В турнирной таблице первенства Олимп - ФНЛ "Торпедо" располагается на первом месте, набрав 47 очков после 20 матчей. В четвертьфинале Кубка России московский клуб встретится с подмосковными "Химками", четвертьфинальные матчи турнира пройдут в марте следующего года.