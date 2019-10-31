Крикунов назвал плановым прогресс в игре хоккеистов "Динамо" по ходу сезона

В четверг "Динамо" на своем льду переиграло уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 и одержало пятую победу подряд и седьмую в восьми последних матчах.

"Есть плановый спад, а у нас плановый подъем. В начале игры нахватали ненужных удалений, но выстояли, а потом сумели забить, и все пошло неплохо, но в третьем периоде немножко расслабились, противник перехватил инициативу, а мы успокоились. Ребята - молодцы, после непростой игры с "Авангардом" (1:0) хватило сил на сегодняшнюю встречу - все работали от первого до четвертого звена. Иван Бочаров безупречен на последнем рубеже, сегодня четвертое звено как раз и задало тон, потом остальные подтянулись", - отметил Крикунов.

В последних трех матчах ворота "Динамо" защищал Иван Бочаров, до этого четыре победы команда одержала при голкипере Александре Еременко, в проигрышном матче с ЦСКА играл Бочаров. "После перерыва [на Евротур] будет Еременко играть, а в Балашихе - Бочаров. Головной боли с вратарями у меня нет", - сказал Крикунов.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 24 матчей. В следующем матче бело-голубые в Балашихе сыграют с "Авангардом" 3 ноября.