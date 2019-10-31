Логашов: "Ростову" не хватило времени, чтобы забить "Спартаку" второй мяч

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба "Ростов" не хватило времени, чтобы сравнять счет в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России против "Спартака". Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник дончан Арсений Логашов.

"Ростов" в четверг в Москве потерпел поражение от "Спартака" (1:2). В составе хозяев поля по голу в каждом из таймов забил шведский нападающий Джордан Ларссон, у гостей отличился форвард Александр Долгов.

"Пропустили гол "в раздевалку", могли следом и "Спартаку" забить, был угловой, могли забить, но так бывает. Прошла передача, по-моему, между ног. Надо работать над этим", - сказал Логашов, рассуждая о первом пропущенном мяче.

"Владение мячом у "Спартака" около 80% в первом тайме? Было очень тяжело, - признался защитник. - Всегда нужно быть внимательным и успевать за этими перестроениями, вообще, это энергозатратная схема".

Вместе с тем, защитник не согласился с мнением о том, что "Ростову" удалось выправить игру и забить мяч в ворота "Спартака" после выхода на поле игроков основного состава - Элдора Шомуродова и Хорена Байрамяна. "Игра поменялась не только за счет того, что они вышли, еще и за счет того, что мы перестроились, - отметил Логашов. - Мы стали играть в четыре защитника, стало легче. В концовке было видно, что "Спартак" чуть-чуть подсел, мы стали больше атаковать, поэтому удалось забить; думаю, могли и еще, но не хватило времени".

Также игрок обороны ростовской команды высказался по поводу ротации состава - по сравнению с матчем 14-го тура чемпионата России против "Сочи" (2:0) главный тренер Валерий Карпин выпустил восемь новых игроков. "Я бы не сказал, что у нас резервный состав как-то сильно отличается от основного. У нас все хорошие футболисты, сегодня те, кто играл, доказывали, что им нужно играть в основе. Поэтому, думали, это нам на руку сыграет", - отметил Логашов.