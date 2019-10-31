"Торпедо" впервые за 14 лет сыграет в четвертьфинале Кубка России по футболу

С наступлением зимней паузы стадион закроется на долгосрочную реконструкцию, которая завершится в 2022 году. "Торпедо" осталось провести три домашних матча на арене в рамках первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - против "СКА-Хабаровска" (3 ноября), "Нижнего Новгорода" (13 ноября) и "Луча" из Владивостока (23 ноября).

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" вышло в четвертьфинал Олимп - Кубка России по футболу, одержав домашнюю победу в 1/8 финала над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0. Эта встреча стала последней игрой черно-белых в Кубке России на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Команда тренера Сергея Игнашевича уверенно идет к тому, чтобы в следующем сезоне быть участником элитного дивизиона, черно-белые лидируют в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе 47 очков после 20 матчей. "Балтика" идет шестой (33 очка), но подопечные Евгения Калешина показывают хороший футбол, в последний раз калининградцы проигрывали 3 августа. Но в матче с "Торпедо" команда из Калининграда все же прервала свою беспроигрышную серию.

27 октября команды встречались между собой в рамках 20-го тура ФНЛ и разошлись миром (1:1). Главные тренеры команд не стали вносить серьезные изменения в стартовые составы перед кубковым матчем и выставили своих основных футболистов. "Балтика" имела еще одну лишнюю мотивацию перед игрой с "Торпедо", так как калининградцам не удается обыграть москвичей на протяжении пяти очных встреч во всех турнирах (три поражения и две ничьи).

Заслуженная победа "Торпедо"

Торпедовцы стремились забить быстрый гол и с первых же секунд ринулись вперед, черно-белые были близки к цели уже на 22-й секунде. Московский клуб слаженно действовал при позиционной атаке, зарабатывал стандартные положения. Например, зрители увидели несколько интересных эпизодов после подач с угловых.

К середине первого тайма "Балтика" провела первую полноценную атаку, после чего гости стали чаще появляться на половине поля соперника, но к опасным моментам это не приводило. Первый голевой эпизод у ворот "Торпедо" возник уже в завершении стартовой половины, когда нападающему "Балтики" Яну Казаеву не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до мяча после прострела. "Торпедо" ответило выходом главного бомбардира команды Ивана Сергеева на голкипера "Балтики", но форвард пробил точно во вратаря Евгения Латышонка.

Второй тайм начался с активных действий со стороны обеих команд. "Балтика" не растеряла кураж после первой половины, зрители увидели несколько интересных атак в исполнении гостей. Однако счет в матче открыли хозяева поля на 53-й минуте, Сергеев оказался один на линии ворот после розыгрыша мяча после углового, нападающий без труда отправил снаряд в ворота соперника, забив второй мяч в нынешнем розыгрыше Олимп - Кубка России.

Преимущество в один гол позволило "Торпедо" меньше играть впереди, хозяева предпочитали чаще выстраивать атакующие действия на контратаках. "Балтика" пыталась что-то создать впереди после пропущенного мяча, но в итоге матч завершился заслуженной победой "Торпедо" со счетом 1:0.

"В перерыве Сергей Николаевич сказал, чтобы не расстраивался, что не забил, что момент будет, в итоге повезло подставить ногу. Главное, чтобы команда добилась успеха", - сказал после матча автор единственного гола Сергеев.

"Шансы на трофей есть"

Игнашевич остался доволен игрой своих подопечных. "В первую очередь, довольны тем, что вышли в четвертьфинал, главный итог сегодняшнего дня - это праздник для игроков и болельщиков. Наши планы на сегодняшнюю игру сработали", - заявил специалист.

В четвертьфинале турнира черно-белые встретятся с подмосковными "Химками", которые ранее в четверг победили на выезде "Оренбург" (2:1). "Кубок [России] - турнир, где любая команда может выиграть. У нас сложная сетка, любой клуб может выйти в финал", - отметил Игнашевич.

Президент "Торпедо" Елена Еленцева в беседе с журналистами призвала не делать прогнозы на возможную победу в турнире. "Шансы на трофей есть всегда. Громких заявлений делать не буду, но с такой целеустремленностью, которая есть в нашей команде, мы имеем хорошие шансы", - подчеркнула Еленцева.

"Торпедо" впервые с сезона-2005/06 сыграет в 1/4 финала Кубка России, тогда "Торпедо" по сумме двух матчей уступило "Зениту", не сумев пробиться в полуфинал. В 1993 году "Торпедо" выиграло первый розыгрыш Кубка России по футболу, в финальном матче переиграв в серии пенальти ЦСКА.

Проведение игр 1/4 финала запланировано на начало марта 2020 года. Ранее определились следующие четвертьфинальные пары: "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный), ЦСКА - "Спартак".