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Футбол в России

Джикия: "Спартак" в матче Кубка России против "Ростова" владел инициативой

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" в победном матче 1/8 финала Олимп -- Кубка России против "Ростова" (2:1) контролировал ситуацию, несмотря на пропущенный в концовке мяч. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия.

"Спартак" в четверг на своем поле обыграл "Ростов" благодаря дублю шведского нападающего Джордана Ларссона. В эпизоде с первым из мячей голевую передачу на форварда отдал Джикия. Единственный мяч в составе проигравших на счету нападающего Александра Долгова.

"Мы не могли выполнить последний пас, но, слава богу, у меня получилось отдать передачу, а Джордан классно открылся. Для нас гол в раздевалку сыграл важную роль, - сказал Джикия. - Когда забили второй мяч, стали играть по счету. Да, у "Ростова" вышли ребята, которые обострили игру (автор гола Долгов, а также нападающий Элдор Шомуродов и полузащитник Хорен Байрамян - прим. ТАСС), но в целом мы владели ситуацией".

"Нам забили ненужный мяч, но "Ростов" контролировал мяч, а мы - игру", - добавил капитан "Спартака". В ответ на слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о том, что после выхода Шомуродова и Байрамяна на поле был только "Ростов", он отметил: "А выиграли мы".

Также Джикия не согласился с мнением главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско о том, что у "Ростова" нет разделения на первый и второй составы, а все игроки - "машины". "Не сказал бы, что что-то почувствовал, - признался он. - Мы играли в свою игру, получалось хорошо. Мы владели мячом, у нас были подходы и мы дважды забили - все закономерно".

"Когда узнали их стартовый состав, то немного удивились. Но у нас свои задачи и игра. Главное - что, как и хотели, прошли дальше", - резюмировал Джикия.

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Футбол в России
Байрамян: удача была на стороне ФК "Спартак" в матче Кубка России против "Ростова"
В матче 1/8 финала "Спартак" победил со счетом 2:1
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