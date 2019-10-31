Байрамян: удача была на стороне ФК "Спартак" в матче Кубка России против "Ростова"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Спартак" не были на голову сильнее "Ростова" (2:1) в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России, на их стороне была удача. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник проигравшей команды Хорен Байрамян.

"Валерий Георгиевич (главный тренер команды Валерий Карпин - прим. ТАСС) выпустил меня, потому что видел, что надо что-то менять, - сказал Байрамян. - Мы перестроились на схему 4-3-3 - мы стали лучше атаковать, отыграли один мяч. Думаю, могли бы забить еще, если бы было время. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате".

Также полузащитник сообщил, что в команде не обсуждался вопрос о том, что выход в Лигу чемпионов по итогам чемпионата России важнее, чем победа в финале Кубка России. "У нас есть каждая игра. Те, кто сегодня вышел на поле хорошо выглядели (по сравнению с матчем 14-го тура чемпионата России против "Сочи" (2:0) на поле вышли восемь новых игроков - прим. ТАСС). Не могу сказать, что "Спартак" был сильнее на голову, просто на их стороне была удача. Дальше у нас игра с "Краснодаром", будем готовиться уже сегодня", - добавил Байрамян, говоря о выездной встрече, 15-го тура чемпионата России, которая состоится 3 ноября.