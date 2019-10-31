Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Третий в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в пятницу во французском Гренобле. Соревнования пройдут на льду арены Patinoire Polesud, которая вмещает почти 3,5 тыс. человек. Гренобль имеет богатую историю проведения крупнейших мероприятий по зимним видам спорта. В 1968 году город принимал зимние Олимпийские игры, соревнования по фигурному катанию проходили на льду Дворца спорта. На тех Играх сборная СССР по фигурному катанию завоевала две медали, причем обе в парном катании. Людмила Белоусова и Олег Протопопов завоевали второе и последнее для себя олимпийское золото, а Татьяна Жук и Александр Горелик стали вторыми.

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Турнир Internationaux de France (нынешнее название), входящий в серию Гран-при, проводится с 1987 года. С момента образования Гран-при в 1995 году французский этап прочно вошел в календарь и ни разу не покидал его. Чаще всего турнир проходил в Париже, однако с 2017 года местом проведения был выбран Гренобль. За победу на каждом этапе фигуристы получают $18 тыс. При этом пары и танцоры зарабатывают такую сумму на двоих. За второе место полагается $13 тыс., за третье - $9 тыс., за четвертое - $3 тыс., за пятое - $2 тыс. В финале серии призовой фонд значительно возрастет: за первое место фигуристы заработают $25 тыс., за второе - $18 тыс., за третье - $12 тыс., за четвертое - $6 тыс., за пятое - $4 тыс., за шестое - $3 тыс. Первая дуэль Загитовой и Косторной Именно на этапе во Франции начнут свой путь в нынешней серии Гран-при две подопечные российского тренера Этери Тутберидзе - олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы 17-летняя Алина Загитова и победительница юниорского финала серии прошлого года 16-летняя Алена Косторная. Для последней нынешний этап станет дебютным на взрослом Гран-при. Из юниорского уровня Косторная вместе с другими подругами по группе - Анной Щербаковой и Александрой Трусовой - вышла аккурат перед стартом нынешнего сезона.

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Они уже дважды встречались на соревнованиях, причем оба раза на чемпионате России. Однако тогда они катались в разных статусах, и если в 2017 году Загитова была кандидатом в сборную на Олимпийские игры в Пхёнчхане, ставшие для нее триумфальными, а в 2018-м - действующей олимпийской чемпионкой, то Косторная оба турнира была юниоркой. И хоть на национальном чемпионате - 2018 в Саранске ей и удалось опередить Загитову и стать третьей, именно на турнире во Франции они впервые будут соперничать на равных. Косторная заявила к исполнению в короткой и произвольной программах тройной аксель. Этот прыжок считается элементом повышенной сложности у женщин; несмотря на то, что его стоимость ниже, чем у четверных, его присутствие в арсенале дает ощутимое преимущество. Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), четверные прыжки запрещены к исполнению в короткой программе в женском одиночном катании, в то время как на тройной аксель запрет не распространяется. У Косторной же на два проката сразу три тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Благодаря этому базовая стоимость программ Косторной будет самой высокой на этапе во Франции. Загитова по этому показателю отстает от нее примерно на 10 баллов. Кроме того, Косторная с первых же стартов на взрослом уровне (осенью она выступила на предсезонном турнире "Финляндия Трофи", где завоевала золотую медаль - прим. ТАСС) она начала получать высокие оценки за компоненты, так что ее вполне можно считать фаворитом французского этапа. Конкурентов, помимо Загитовой, у нее нет. Чен выйдет в финал, Пападакис и Сизерон представят новые программы В мужском одиночном турнире главным действующим лицом будет двукратный чемпион мира американец Натан Чен. Для него французский этап будет вторым в сезоне, ранее он одержал победу на турнире в Лас-Вегасе, так что для выхода в финал серии ему вполне хватит места в тройке призеров. Однако вряд ли болельщикам и экспертам придется упражняться в математике и подсчитывать очки-коэффициенты, ведь конкурент у Чена в Гренобле будет только один - это он сам.