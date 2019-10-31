Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Третий в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в пятницу во французском Гренобле.
Соревнования пройдут на льду арены Patinoire Polesud, которая вмещает почти 3,5 тыс. человек. Гренобль имеет богатую историю проведения крупнейших мероприятий по зимним видам спорта. В 1968 году город принимал зимние Олимпийские игры, соревнования по фигурному катанию проходили на льду Дворца спорта. На тех Играх сборная СССР по фигурному катанию завоевала две медали, причем обе в парном катании. Людмила Белоусова и Олег Протопопов завоевали второе и последнее для себя олимпийское золото, а Татьяна Жук и Александр Горелик стали вторыми.
Турнир Internationaux de France (нынешнее название), входящий в серию Гран-при, проводится с 1987 года. С момента образования Гран-при в 1995 году французский этап прочно вошел в календарь и ни разу не покидал его. Чаще всего турнир проходил в Париже, однако с 2017 года местом проведения был выбран Гренобль.
За победу на каждом этапе фигуристы получают $18 тыс. При этом пары и танцоры зарабатывают такую сумму на двоих. За второе место полагается $13 тыс., за третье - $9 тыс., за четвертое - $3 тыс., за пятое - $2 тыс. В финале серии призовой фонд значительно возрастет: за первое место фигуристы заработают $25 тыс., за второе - $18 тыс., за третье - $12 тыс., за четвертое - $6 тыс., за пятое - $4 тыс., за шестое - $3 тыс.
Первая дуэль Загитовой и Косторной
Именно на этапе во Франции начнут свой путь в нынешней серии Гран-при две подопечные российского тренера Этери Тутберидзе - олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы 17-летняя Алина Загитова и победительница юниорского финала серии прошлого года 16-летняя Алена Косторная. Для последней нынешний этап станет дебютным на взрослом Гран-при. Из юниорского уровня Косторная вместе с другими подругами по группе - Анной Щербаковой и Александрой Трусовой - вышла аккурат перед стартом нынешнего сезона.
Они уже дважды встречались на соревнованиях, причем оба раза на чемпионате России. Однако тогда они катались в разных статусах, и если в 2017 году Загитова была кандидатом в сборную на Олимпийские игры в Пхёнчхане, ставшие для нее триумфальными, а в 2018-м - действующей олимпийской чемпионкой, то Косторная оба турнира была юниоркой. И хоть на национальном чемпионате - 2018 в Саранске ей и удалось опередить Загитову и стать третьей, именно на турнире во Франции они впервые будут соперничать на равных.
Косторная заявила к исполнению в короткой и произвольной программах тройной аксель. Этот прыжок считается элементом повышенной сложности у женщин; несмотря на то, что его стоимость ниже, чем у четверных, его присутствие в арсенале дает ощутимое преимущество. Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), четверные прыжки запрещены к исполнению в короткой программе в женском одиночном катании, в то время как на тройной аксель запрет не распространяется. У Косторной же на два проката сразу три тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом.
Благодаря этому базовая стоимость программ Косторной будет самой высокой на этапе во Франции. Загитова по этому показателю отстает от нее примерно на 10 баллов. Кроме того, Косторная с первых же стартов на взрослом уровне (осенью она выступила на предсезонном турнире "Финляндия Трофи", где завоевала золотую медаль - прим. ТАСС) она начала получать высокие оценки за компоненты, так что ее вполне можно считать фаворитом французского этапа. Конкурентов, помимо Загитовой, у нее нет.
Чен выйдет в финал, Пападакис и Сизерон представят новые программы
В мужском одиночном турнире главным действующим лицом будет двукратный чемпион мира американец Натан Чен. Для него французский этап будет вторым в сезоне, ранее он одержал победу на турнире в Лас-Вегасе, так что для выхода в финал серии ему вполне хватит места в тройке призеров. Однако вряд ли болельщикам и экспертам придется упражняться в математике и подсчитывать очки-коэффициенты, ведь конкурент у Чена в Гренобле будет только один - это он сам.
Второй звездой этапа в мужском одиночном катании станет японец Сёма Уно. В межсезонье он решился на крайне радикальные перемены и прекратил сотрудничество со своими многолетними тренерами - Матико Ямадой и Михоко Хигути и с тех пор тренируется самостоятельно. Летом он даже приезжал в Россию, чтобы пройти тренировочный лагерь у Тутберидзе, однако с наставником на сезон так и не определился. За попадание на пьедестал почета могут побороться россияне Александр Самарин, в арсенале у которого присутствуют самые сложные четверные лутц и флип, а также Сергей Воронов, карьера которого длится уже больше 20 лет. Что же до третьего российского фигуриста - 23-летнего Антона Шулепова, то для него Гренобль станет самым настоящим боевым крещением, ранее на взрослых Гран-при он не выступал.
Однако для французской публики главной дисциплиной домашнего этапа будут танцы на льду, ведь именно в них выступят местные любимцы - абсолютные мировые рекордсмены, четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Ранее их неоднократно критиковали за эксплуатирование лиричных образов и однотипных постановок, однако в новом сезоне Пападакис и Сизерон удивят даже самого пытливого зрителя. Динамичный ритм-танец под саундтрек из мюзикла Fame и загадочная произвольная программа, поставленная под композицию Find Me исполнителя Forest Blakk и музыку композитора Оулавюра Арнальдса - это заявка на то, чтобы раз и навсегда сорвать все ярлыки. От России в соревнованиях танцевальных дуэтов выступят Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, которые стали пятыми на этапе в Лас-Вегасе и практически лишились шансов на выход в финал серии.
В парном катании сборная России будет представлена дебютантами взрослого уровня - Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а также Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным, которые завоевали серебро на этапе в США. Для выхода в финал им желательно выиграть турнир во Франции, и эта задача им по плечу. Самыми серьезными соперниками российских пар будут американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук, с которыми Павлюченко и Ходыкин уже встречались в Лас-Вегасе.
Соревновательная часть французского этапа откроется 1 ноября короткими программами у мужчин (начало - 16:40 мск), танцевальных дуэтов (18:30), женщин (20:15) и пар (22:10). Медали будут разыграны уже в субботу, причем очередность будет такой же, как и в короткой программе. В 15:28 на лед выйдут мужчины, в 17:30 - танцоры, в 21:00 - женщины, в 23:10 - пары.