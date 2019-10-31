Олег Соколов покинул пост старшего тренера сборной России по бобслею

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Олег Соколов по решению президиума Федерации бобслея России прекратил работу на посту старшего тренера сборной России по бобслею через пять месяцев после своего назначения. Об этом Соколов сообщил ТАСС.

Заседание президиума Федерации бобслея России состоялось 31 октября. Соколов был выдвинут на пост старшего тренера сборной России по бобслею в мае, он сменил Сергея Журкина.

"Я прекращаю работу на посту старшего тренера сборной России по бобслею по решению президиума, - заметил Соколов. - Сейчас я жду протокол заседания, в котором будет указана точная причина моего отстранения или увольнения. Пока не увижу этот документ, я не могу говорить что-то конкретное".

По информации ТАСС, президиум лишил Соколова поста старшего тренера по причине того, что тот не сумел наладить отношения с рядом региональных тренеров.

С 2010 по 2012 год специалист занимал пост главного тренера национальной команды по бобслею. Он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Федерации бобслея России в 2018 и 2019 годах.

Кубок мира по бослею сезона-2019/20 стартует 29 ноября этапом в американском Парк-Сити.