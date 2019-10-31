Бывший главный тренер ФК "Спартак" Каррера может возглавить "Удинезе"

ТАСС, 1 ноября. Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера может стать главным тренером итальянского футбольного клуба "Удинезе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство итальянского клуба может отправить в отставку нынешнего главного тренера команды Игора Тудора и ищет потенциальную замену на его место. На пост главного тренера "Удинезе", кроме Карреры, претендуют также Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

"Удинезе" после 10 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 10 очков.

В "Спартаке" Каррера провел два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, в сезоне-2017/18 выиграл Суперкубок России. Он покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.