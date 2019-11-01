Форвард "Калгари" Ткачук признан первой звездой дня в НХЛ

В ночь на пятницу "Калгари" в гостевом матче в овертайме победил "Нэшвилл" со счетом 6:5. 21-летний американец забросил две шайбы - сначала он сделал счет 5:5, а затем красивейшим броском забил победный гол за несколько секунд до окончания овертайма. Также на его счету одна результативная передача в матче. В активе Ткачука в текущем сезоне стало 13 очков (6 шайб + 7 передач) в 15 играх.

Второй звездой дня признан 24-летний канадский нападающий "Монреаля" Макс Доми, который в матче против "Вегаса" (5:4 ОТ) набрал два очка (1+1), в том числе забросил победную шайбу в овертайме. Всего же на его счету в сезоне 12 очков (4+8) в 13 играх.

Третьей звездой дня стал 25-летний канадец Шон Монахан, выступающий за "Калгари". В матче с "Нэшвиллом" он отметился тремя голевыми передачами. В общей сложности он набрал 11 очков (2+9) в 15 играх.