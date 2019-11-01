Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Аникина: работа Соколова в бобслейной сборной создала нездоровую обстановку в коллективе

Соколов был отстранен от должности старшего тренера сборной России по бобслею в четверг
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Работа Олега Соколова на посту старшего тренера сборной России по бобслею породила нездоровую обстановку в коллективе. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Соколов был отстранен от занимаемой должности в четверг после пяти месяцев работы, временно исполняющим его обязанности назначен Павел Щегловский, уже занимавший ранее пост старшего тренера сборной. До последнего времени он возглавлял юниорскую команду страны.

"Пойти на такой шаг перед началом международных стартов было логично. Если в тренерском коллективе возникла нездоровая обстановка и специалисты просят о перестановках, мы не можем не реагировать", - сказала Аникина.

Глава федерации отметила, что на протяжении пяти месяцев работы Соколов принимал решения, которые вызывали недовольство у тренеров, работающих в регионах. В результате 16 специалистов обратились к президиуму федерации с просьбой освободить его от работы.

"Старший тренер должен быть объективным и работать в соответствии с нормами и правилами, не нарушать их, - добавила она. - Олег - член президиума, он правильно воспринял критику. Уверена, он найдет применение своим знаниям и умениям".

Глава федерации рассказала, что одной из главных претензий к Соколову было то, что распределение техники между спортсменами шло вопреки существующему рейтингу.

Соколов формально будет числиться старшим тренером до 1 января, когда истечет срок действия его контракта с Центром спортивной подготовки сборных команд России.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи объявят 5 ноября
Команда проведет два заключительных матча отборочного турнира ЧЕ-2020 против сборных Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября)
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС