Аникина: работа Соколова в бобслейной сборной создала нездоровую обстановку в коллективе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Работа Олега Соколова на посту старшего тренера сборной России по бобслею породила нездоровую обстановку в коллективе. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Соколов был отстранен от занимаемой должности в четверг после пяти месяцев работы, временно исполняющим его обязанности назначен Павел Щегловский, уже занимавший ранее пост старшего тренера сборной. До последнего времени он возглавлял юниорскую команду страны.

"Пойти на такой шаг перед началом международных стартов было логично. Если в тренерском коллективе возникла нездоровая обстановка и специалисты просят о перестановках, мы не можем не реагировать", - сказала Аникина.

Глава федерации отметила, что на протяжении пяти месяцев работы Соколов принимал решения, которые вызывали недовольство у тренеров, работающих в регионах. В результате 16 специалистов обратились к президиуму федерации с просьбой освободить его от работы.

"Старший тренер должен быть объективным и работать в соответствии с нормами и правилами, не нарушать их, - добавила она. - Олег - член президиума, он правильно воспринял критику. Уверена, он найдет применение своим знаниям и умениям".

Глава федерации рассказала, что одной из главных претензий к Соколову было то, что распределение техники между спортсменами шло вопреки существующему рейтингу.

Соколов формально будет числиться старшим тренером до 1 января, когда истечет срок действия его контракта с Центром спортивной подготовки сборных команд России.