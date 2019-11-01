Состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи объявят 5 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года будет объявлен 5 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

"Состав будет объявлен во вторник", - сказал собеседник агентства.

Команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова в ноябре проведет два заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы против сборных Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях). С 10 по 14 ноября сборная России проведет тренировочный сбор в Сочи. Обычно команда готовится к играм на базе в подмосковном Новогорске, но в этот раз с учетом погодных условий выбор был сделан в пользу Сочи и стадиона им. Метревели.

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. Также в октябре участие в финальной стадии европейского первенства себе гарантировали сборные Бельгии, Испании, Италии, Польши и Украины.

После восьми игр российская национальная команда занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).