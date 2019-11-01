Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками октября в КХЛ

ТАСС, 1 ноября. Харри Сятери из новосибирской "Сибири" признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам матчей октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба КХЛ.

В восьми матчах Сятери одержал шесть побед (один матч на ноль), финский вратарь на пропускал на протяжении 140 минут 2 секунд. Голкипер "Сибири" отразил 95,29% бросков.

Лучшим защитником стал Альберт Яруллин из казанского "Ак Барса". Вместе с командой он одержал восемь побед в 11 матчах, набрав 8 очков (1 гол + 7 передач). В октябре он провел больше всех в лиге силовых приемов - 21.

Лучшим нападающим признан Вадим Шипачев из московского "Динамо", одержавший вместе с командой восемь побед в 12 матчах. В этих встречах форвард набрал 15 очков (3+12) - больше всех в октябре. Шипачев с 29 очками (8+21) лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Лучшим новичком признан 20-летний нападающий "Ак Барса" Артем Галимов. На его счету 3 шайбы в 11 матчах. Он нанес 16 бросков по воротам и совершил два силовых приема, в среднем он проводил на льду 12 минут 46 секунд.