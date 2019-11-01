Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Сятери, Яруллин и Шипачев признаны лучшими игроками октября в КХЛ

Лучшим новичком стал нападающий "Ак Барса" Артем Галимов
Вадим Шипачев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Харри Сятери из новосибирской "Сибири" признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам матчей октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба КХЛ.

В восьми матчах Сятери одержал шесть побед (один матч на ноль), финский вратарь на пропускал на протяжении 140 минут 2 секунд. Голкипер "Сибири" отразил 95,29% бросков.

Лучшим защитником стал Альберт Яруллин из казанского "Ак Барса". Вместе с командой он одержал восемь побед в 11 матчах, набрав 8 очков (1 гол + 7 передач). В октябре он провел больше всех в лиге силовых приемов - 21.

Лучшим нападающим признан Вадим Шипачев из московского "Динамо", одержавший вместе с командой восемь побед в 12 матчах. В этих встречах форвард набрал 15 очков (3+12) - больше всех в октябре. Шипачев с 29 очками (8+21) лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Лучшим новичком признан 20-летний нападающий "Ак Барса" Артем Галимов. На его счету 3 шайбы в 11 матчах. Он нанес 16 бросков по воротам и совершил два силовых приема, в среднем он проводил на льду 12 минут 46 секунд.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Воздушные лыжи. Что такое биг-эйр, слоупстайл и как удержать грэб
Первый этап Кубка мира по фристайлу стартует 2 ноября в Италии. Перед началом зимнего сезона помогаем разобраться в оценках судей и философии новых олимпийских видов, а также оцениваем перспективы россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС