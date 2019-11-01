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Сборные по футболу

Чалов, Умяров и Глушенков вошли в состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2021

Команда соберется 10 ноября на базе в Новогорске
Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки до 21 года) огласил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Латвии и Сербии. Список игроков опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза.

Всего в состав включены 23 футболиста: вратари - Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Чехия), Никита Калугин ("Сочи"), Николай Рассказов ("Спартак"), Никита Каккоев ("Томь"), Михаил Лысов ("Локомотив"); полузащитники - Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба - "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"); нападающие - Вячеслав Грулев ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА) и Иван Игнатьев ("Краснодар").

Команда соберется 10 ноября на базе в Новогорске, 13 ноября отправится в Ростов-на-Дону, где 15 ноября пройдет матч с командой Латвии, 19 ноября российская команда сыграет на выезде с сербами.

В турнирной таблице группы 5 после четырех туров поляки набрали 10 очков, россияне - 8, болгары - 5, сербы - 4, эстонцы - 3, последнее место с 2 очками занимает команда Латвии.

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